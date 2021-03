Luis Bremer entrevista a Augusto Luis Sánchez, intendente de Lago Puelo

En la nota con Luis Bremer, Augusto Luis Sánchez, intendente de Lago Puelo manifestó “El incendio se encuentra activo, con puntos muy calientes, debido a las condiciones climáticas, las altas temperaturas sumadas a los fuertes vientos empeoran las condiciones de los focos. Agregó que” hasta que no estén las pericias judiciales hay dudas sobre el origen de los incendios, no creemos que el fuego se deba solamente a causas naturales, pudo haber negligencia, descuidos o intencionalidad”. Respecto a las hostilidades contra el Presidente Fernández, El intendente Sánchez expresó “somos una localidad pequeña, no manejamos la seguridad presidencial o del gobernador. Nos apena y repudiamos totalmente, porque es nuestro Presidente, al que voté, acompaño y defiendo, así que nos duele en lo personal, y nos duele en la localidad lo que ha sucedido. Lo que más nos importaba era reunirnos a trabajar junto a los otros cuatro o cinco intendentes, donde el Presidente nos comunicó que iba a llegar una partida de ATN de 200 millones para reconstruir, destinadas a todas las localidades y la Provincia. Hasta anoche 315 viviendas sólo en Lago Puelo, algunas con destrucción total y otras con distintos grados de daño”. Volviendo a los hechos de hostigamiento comentó “el nivel de violencia, no los puedo ubicar como vecinos de la localidad. No los conocemos”

