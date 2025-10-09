Lugas Groglio de Coctelería Consciente visitó el programa de Diego Ramos y mostró todos sus productos en Radio Nacional.

Groglio fundó el primer proyecto de coctelería sin fines de lucro enfocado en insertar la sostenibilidad en el ADN de la industria de bebidas y explicó cuál es la importancia del mismo. El objetivo es crear consciencia sobre conceptos clave como ambiente, sostenibilidad, economía circular, hábitos saludables, consumo responsable y responsabilidad social a través de la coctelería, las bebidas y los bares.

"Hoy hay más consciencia en el consumo de alcohol, en los bares hay más alternativas sin o con baja graduación alcoholica", contó.

Conctelería Cosnciente tiene el "primer gin tonic sin alcohol listo para tomar de Latinoamérica".