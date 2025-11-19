El director ejecutivo de la consultora Explanans, Sebastián Puechagut, dialogó con Creer o reventar luego de que su última encuesta mostrara que un 41,6 % de las personas cree que los gobernadores deberían respaldar al presidente Javier Milei antes que defender los intereses específicos de sus provincias. Al mismo tiempo, solo un 16,8 % considera que los mandatarios provinciales deben oponerse activamente al Gobierno.

"Luego de las elecciones de octubre, el Gobierno logró capitalizar muy bien su victoria. Son muy pocas las personas que creen que los gobernadores deben ser oposición. El electorado argentino está mucho más maduro que el sistema político argentino", afirmó.

En la encuesta realizada por Explanans entre el 5 y el 11 de noviembre, además de esta consulta sobre gobernadores, se midió la imagen de Milei, que alcanzó un 52,8 % de valoración positiva, lo que representa un salto con respecto a mediciones anteriores.

En ese sentido, el consulto resaltó que Milei "logó recomponer un discurso más dialoguista" y destacó que "la imagen de la gestión está muy asociada a la imagen del presidente como persona, como individuo".