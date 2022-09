Ludmi: "Trato de plasmar todas mis experiencias en mi música"

Con apenas 20 años, la cantante Ludmi ya tiene un puñado de canciones con las que sueña hacer realidad su sueño de grabar un disco y que su música sea escuchada en todo el país. “Todas estas canciones son escritas por mí y de experiencias mías y es lo que trato de plasmar en mi música. Las redes sociales son una gran ayuda hoy en día porque antes cuando se sacaba la música no había estas posibilidades, mientras que ahora hay mucho más alcance. Siempre que saco una canción la gente me apoya, suben una historia escuchando mis canciones en sus autos o con amigos y también la recomiendan y todo eso sirve un montón. Me gustaría tener un álbum, pero ahora estoy pensando en comenzar con un EP de cinco canciones que todavía no lo estoy trabajando, pero está la idea ahí para plasmarla. Mi productor me ayuda en todo y todas mis canciones están hechas desde cero: yo llego con la idea al estudio y ahí las comenzamos a hacer entre los dos. Nos complementamos bastante bien”, recalcó la cantante.

