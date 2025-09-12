Lucy Patané pasó por Las Horas Oscuras y adelantó su show en Buenos Aires

La guitarrista y compositora Lucy Patané visitó Las horas oscuras, el programa de Nacional Rock conducido por Leo Acevedo, en la previa a la presentación oficial de su disco Hija de Ruta. El show será el sábado 20 de septiembre en el Teatro Vorterix, con la apertura a cargo de la banda platense Isla Mujeres.

Durante la charla, Patané recordó su camino artístico, desde sus primeros proyectos colectivos hasta su consolidación como solista. Contó cómo surgió la inclusión de “Mini Lucy”, una grabación casera de su infancia, y reflexionó sobre lo que significa para ella transitar el under y crecer “hacia los costados, más que hacia arriba”.

La artista también compartió anécdotas sobre la génesis del disco y la catarsis que inspiró canciones como Trámites burocráticos. Además, destacó la colaboración con Martaine en Vienen a buscar la paga, uno de los momentos más intensos de sus presentaciones en vivo.

Con un sonido más rockero y guitarrero, Hija de Ruta ya es un disco clave en la escena independiente. Su presentación en el Vorterix promete ser una fiesta musical.