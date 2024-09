Lucila Gandolfo habló e hizo un fragmento de su obra Una película sin Julie, su homenaje a Julie Andrews

La actriz y cantante visitó los estudios de Nacional AM 870 y habló sobre sus comienzos e iniciación teatral, los estudios que hizo en New York y sus trabajos en comedias musicales y en la éxitos de la televisión. Además, contó sobre su nuevo espectáculo "Una película sin Julie", donde en le teatro Maipo hace un homenaje a la gran Julie Andrews.

"Descubrí el teatro en el colegio, iba al San Andrés y tenía un profesor excelente que despertó mi vocación. Él reparó en mi y me dio un protagónico", recordó. En su familia que describió como "conservadorea", la decisión de decidir por el arte fue "rara". "Hasta que un día papá me pasó sus millas para que viajara a New York y me fui a lo de unos amigos de mis padres, y empecé a audicionar", contó. Y más tarde decidió estudiar teatro musical en la Berkeley en Boston. "Me quedé dos años estudiando y trabajando allí", agregó.

Gandolfo en los últimos años hizo papeles para la tele en Soy Luna y en Ringo, y además trabajó con Norma Aleandro en teatro en Masterclass.

En este momento está con la obra homenaje a Julie Andrews Una película sin Julie, desde el lugar de "fan" de ella. "Es una artista que impactó e influyó en miles de personas y artistas. Admiro de ella la palabra, la dicción , el poder trasnmitir la palabra. De ahí sale lo más importante, el qué es lo que importa. El cómo viene después", expresó Gandolfo.

Durante la entrevista con Diego Ramos, Lucila Gandolfo repasó varios de los temas musicales que hace en el Maipo.