Lucila Gandolfo brilla con "Una película sin Julie" en Buenos Aires

Tras un exitoso recorrido por la escena teatral porteña, Lucila Gandolfo regresó al Paseo La Plaza con su aclamado espectáculo “Una película sin Julie”, una propuesta que combina humor, emoción y homenaje musical. La obra se presenta luego de una temporada consagratoria en la que la actriz obtuvo el Premio ACE a Mejor Actriz de Comedia Musical y arrasó en los Premios Hugo, donde fue reconocida como mejor espectáculo para un solo intérprete, mejor libro musical (Fernando Albinarrate) y mejor dirección en musical off (Julio Panno).

La actriz y cantante dialogó con el equipo de Ramos generales, compartió algunas de las canciones con los oyentes y celebró este nuevo ciclo de funciones, al destacar el vínculo especial que logra con el público en cada presentación. La artista señaló que la historia de “Una película sin Julie” le permite explorar múltiples emociones y géneros, acompañada al piano por Albinarrate, en un diálogo escénico que combina comedia, ternura y nostalgia.

El espectáculo narra la vida de Catalina Lonely, una mujer que, desde su infancia, adopta como amiga invisible a Julie Andrews, la legendaria figura de Mary Poppins y La novicia rebelde. A través de esa relación imaginaria, Gandolfo recorre el poder transformador del arte, la soledad y la necesidad de soñar incluso en los momentos más adversos.

Con más de treinta canciones y melodías originales de grandes compositores como Rodgers y Hammerstein, Lerner y Loewe, Sherman, Bernstein, entre otros, la obra se consolida como una joya dentro del género musical argentino. La puesta, sensible y dinámica, combina interpretación vocal, humor y teatralidad, invitando al público a sumergirse en una historia donde la fantasía y la realidad se entrelazan de manera magistral.

“Una película sin Julie” se presenta en el Paseo La Plaza, reafirmando a Gandolfo como una de las intérpretes más completas y versátiles del teatro musical nacional.