Luciano Pereyra y un sentido “Sólo le pido a Dios” para el Papa

Luciano Pereyra se presentó en la explanada de la Basílica de Luján, en la previa de la llegada de León XIV, e hizo emocionar a la multitud presente al entonar “Sólo le pido a Dios”.

El cantante, oriundo de Luján, se presentó en el escenario principal y, visiblemente emocionado, agradeció la “hermosa posibilidad de cantar en mi tierra”. "Como vecino de Luján, tener la posibilidad de cantar en casa y ser anfitrión de un Papa en nuestra ciudad es una bendición, literal", aseguró.

Al presentar el clásico de León Gieco, Pereyra lo describió como “mensaje de paz, de amor y de unión, hoy en día para todos los argentinos”.

Es la segunda vez que Pereyra le canta a un Papa: hace 26 años, a sus 18, fue elegido para representar a la juventud latinoamericana en Roma durante el Jubileo de los Jóvenes. Allí también cantó “Sólo le pido a Dios”, ante Juan Pablo II.

Fueron también elegidas para el show las canciones “Si no es contigo”, “Tu mano”, “El elegido” y “Seré”. Mientras sonaban, el espectáculo se completó con un helicóptero que hacía flamear una inmensa bandera argentina, según se pudo ver en la transmisión oficial.