Una Noche en la Tierra

La Preguntita a… Luciano Cáceres

El actor y director empezó con los ensayos de “Elsa Tiro”, la obra de Gonzalo Demaría, que protagonizará con Alejandra Radano y Josefina Scaglione en el Complejo Teatral de Buenos Aires, y que además marca su regreso a la dirección

“Es un momento muy bueno. Estreno a fines de febrero esta obra de este gran autor argentino, que cuenta dos momentos de Eugene O´Neill, el gran dramaturgo, si no es de los mejores de la historia del teatro, en el momento en el que está recibiendo el Premio Nobel y su paso por la Argentina cuando era muy joven.

Una obra que habla de sus obras, del paso del tiempo y de las relaciones, muy interesante.”

¿Como actor en qué lugar se siente más cómodo?

“Donde pueda desarrollar mi oficio ahí estoy. Y generalmente no me siento cómodo en ninguno, eso es lo que me mantiene activo, cuando ya me voy sintiendo muy cómodo en un lugar paso a otro, y así. Un poco la forma de sobrevivir y de mantener encendida la llama, como decimos en la jerga.”

¿Su sueño teatral?

“Quizás una de esas obras es hacer “Largo viaje de un día hacia la noche”, el gran clásico de O’Neill, que me fascina y ojalá me toque algún día.”

Para despedirlo elegimos “Baldosa floja”, la milonga de Julio Bocazzi y Florindo Sassone, en la voz de Soledad Villamil

Muchas gracias Luciano, un placer recibirte!