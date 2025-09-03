Luciana Segovia y sus Vikingos encendieron Amnesia rumbo a un disco demoledor

El programa Amnesia, conducido por Pablo Valente en Nacional Rock, recibió a Luciana Segovia junto a dos de sus Vikingos, Nicolás Cavasso (bajo) y Marcelo Celestini (guitarra). En una charla intensa y divertida, la cantante repasó su camino del pop-rock a un metal más oscuro y visceral, habló de la necesidad de tener una banda que la acompañe en la catarsis del escenario y adelantó detalles de su nuevo trabajo,

“Este disco es mi ópera prima”, confesó.



La placa estará disponible el 18 de septiembre en todas las plataformas y tendrá su presentación oficial el 7 de noviembre en Lucille, con una puesta escénica prometida como una experiencia sensorial total. Antes, habrá una preescucha íntima el 13 de septiembre en Strummer Bar.