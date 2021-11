Lucía Corpacci: “Yo espero que la gente nos acompañe”

La actual Diputada Nacional y Candidata a Senadora Nacional, Lucía Corpacci, dialogó con prensa al concurrir a votar y comentó sus deseos en este día: “Que todos podamos votar, que todos participemos y que sea la sociedad la que defina quien va a continuar nuestro proyecto. Yo espero que la gente nos acompañe”.

En cuanto a los ataques que sufrieron la Diputada Natalia Ponferrada y la Candidata a Diputada Nacional (suplente) Dra. Yanina Vázquez, en el departamento Antofagasta de la Sierra, expresó: “La verdad que muy preocupante el nivel de violencia sobre todo y violencia hacia las mujeres. Esto no se había dado y es muy triste. Espero que no se repita y que no pasemos por estas cosas”.