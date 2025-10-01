Lucía Ceresani y una colaboración que renueva su cancionero surero

La cantora bonaerense Lucía Ceresani visitó a Norberto Passera en la noche de Nacional folklórica y compartió detalles de su último proyecto musical, que nació a partir de una colaboración con Abel Pintos, quien la invitó a trabajar con su equipo y grabar nuevas canciones en el estudio de Marcelo Predacino. De allí surgieron temas como He de seguir y la versión de No sé por qué te quiero junto al uruguayo Jorge Nasser. Fiel al cancionero surero, Ceresani reflexionó sobre cómo el paso del tiempo transforma la voz y la interpretación. Además, anunció sus próximos conciertos: el 9 de octubre en la Peña La Rivera de Quilmes, el 25 de octubre en Pal que guste (CABA), el 13 de noviembre en el auditorio de SADAIC y el 28 de noviembre en La Paila, junto al grupo Quinto Espacio.