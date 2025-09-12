Lucas Fernández: un camino de raíz litoraleña y nuevas canciones

En Nacional Folklórica, Mariano del Mazo conversó con el escritor, músico y periodista Lucas Fernández, quien compartió no solo su camino como músico, sino también su faceta de escritor.

El artista conversó en el programa sobre el libro que escribió junto a Ana Falcón, «Dúo Salteño, memorias de largos caminos» una obra que combina memoria, reflexión y mirada crítica sobre la cultura litoraleña. Para Fernández, la escritura es una extensión natural de su búsqueda artística: “la palabra y la música se encuentran en la misma raíz”.

Recordó su infancia en Paso de los Libres, el entorno que lo vinculó desde temprano con el chamamé, y cómo ese bagaje aparece tanto en sus canciones como en el libro. También reflexionó sobre la importancia de registrar y transmitir la identidad cultural en distintos lenguajes.

La visita a la Folklórica fue la oportunidad para mostrar la doble cara de su presente: la guitarra como voz musical y la literatura como nueva herramienta de expresión.