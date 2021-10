Losada se mostró a favor de Vicentin y puso reparos a la Ley de Humedales

La candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, dijo estar “orgullosa” del intendente de Avellaneda y segundo en su lista, Dionisio Scarpin, por defender a la empresa agroexportadora que mantiene una millonaria deuda con acreedores y con el Estado. Además, cuestionó aspectos de la Ley para proteger a los humedales.

En cuanto al caso Vicentin, la ex periodista aclaró en Nacional Rosario que “no me meto en lo que tiene que aclarar la Justicia, sino sería Kirchnerista”, pero remarcó: “Estoy súper orgullosa por lo que hizo Dionisio (Scarpin) porque protegió a toda la propiedad privada. No me van a encontrar del lado de la corrupción. Confío en la Justicia”.

En otro orden, Losada expresó su postura ante el debate por la Ley de Humedales. “Yo soy muy protectora del medio ambiente, me importa mucho lo que tiene que ver con las prácticas sustentables. A los humedales hay que protegerlos, pero también hay que pensar en el desarrollo sustentable y encontrar el equilibrio”, indicó en el programa Buen día Susana (7 a 9 hs.)