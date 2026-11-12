"Los vestidos que diseño los hago a partir de las necesidades de mis clientas"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita de Augusto Brugognoni, diseñador de moda y alta costura argentino, con especialización en el diseño de piezas exclusivas.

También, nos trajo su columna cultural, dedicada a Federico García Lorca, el escritor sanjuanino, psicólogo y promotor de la lectura, Luis Ávila, coordinador de Literatura en la Subsecretaria de Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con el diseñador de moda y alta costura Augusto Brugognoni nos contó cómo fue su formación y sus primeros pasos en su recorrido profesional.

“Hace 15 años que trabajo en esto. Tengo 40 años. Dentro del mundo del diseño hay diferentes rubros; hay marcas orientadas a la masificación y la industria de la alta costura es más acotada, es más personalizado el trabajo que hacemos”. “Estoy horas hablando con la clienta hasta que la conozco”, explicó sobre la conexión que debe generar con ella para determinar “qué tipo de vestido puede necesitar”.

“Lo principal es conocer a esas personas; entrar en confianza, saber qué siente de su cuerpo, qué le gusta, qué es lo que no quiere o qué quiere destacar de su cuerpo”, reseñó.

En ese sentido, para Brugognoni “la paciencia para conocer a la persona, y diseñarle algo que le guste es esencial”.

“La psicología es esencial en este trabajo; estás tratando con el cuerpo y la autoestima”.

Otro de los elementos que consideró prioritarios y que marcan la diferencia en la alta costura es “el material” con el que se confeccionan los vestidos.

También, en la entrevista, nos contó sobre sus inicios profesionales muy distantes a su actual ocupación dado que comenzó estudiando ingeniería civil hasta que se inclinó por el diseño.

“Las carreras están muy orientadas a un diseño masivo y no a la confección y al armado del vestido. La especialización en alta costura, si no trabajas con algun modisto, es muy dificil que te la enseñen en un instituto”, reflexionó.

“Con el que mas aprendí fue con Hernán Fragnier”, quien fuera presidente de la Cámara Argentina de la Moda (CAM) entre 2009 y 2017.

“No existe una marca de alta costura que tenga alcance mundial, porque la alta costura es un vestido a medida. Para que sea alta costura, el vestido tiene que tener un porcentaje de la prenda hecho a mano, estar hecho para una persona en particular y calidad de los materiales. Lleva un proceso y, además, debería ser confeccionado en París”. “Atiendo personalmente a todo el mundo porque mi trabajo es diseñarle. Los vestidos que diseño los hago a partir de las necesidades de mis clientas”. “Mi sueño pendiente es perpetuarme en el tiempo. Vengo haciendo mi profesión con mucha paciencia”.

Por último, el diseñador compartió precisiones del desfile que organiza para el 12 de diciembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, con la intención de “mostrar variedad”.