“Los vecinos tienen mucho para aportar y no se los está escuchando”

Desde la Federación de Vecinales de Santa Fe expresaron su descontento ante el anuncio del aumento del boleto en colectivos urbanos, que comenzará a regir a partir del 22 de febrero.

Nacionalmente dialogó con Gabriel Benassi, Integrante de la Federación de Vecinales quien manifestó que están solicitando ser escuchados, previo a la toma de decisiones. “Los vecinos tienen mucho para aportar acerca de esta temática y no se los está escuchando”, remarcó Benassi y agregó “En 2022, el Concejal Fulini presentó un proyecto donde se solicitaba una audiencia pública con respecto al transporte público de pasajeros, que no logró prosperar debido a la falta de acompañamiento del resto de los ediles”, remarcando que no sólo piden tener voz en torno al costo de las tarifas, sino también con respecto al estado de las unidades, recorridos y frecuencia, entre otros temas.