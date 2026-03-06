"Los últimos 10 años de San Lorenzo fueron de desidia y de entrega"

El referente de la agrupación Movete Boedo Movete (MBM), Manuel Agote, quien presentó su propuesta para San Lorenzo en un acto realizado en Boedo ante más de 500 socios e hinchas y habló sobre las próximas elecciones con el equipo de Pasión Nacional.

"San Lorenzo tiene una oportunidad histórica dentro de 3 meses. Todos los días es noticia por alguna novedad que nos duele y nos avergüenza. Los últimos 10 años fueron de desidia y de entrega, hay que barrer la última política que hubo. El club necesita una revolución de fondo y formas", expresó.

Agote dijo que "hay que ser honestos sobre las herramientas que se disponen para los cambios en el club". "Movete Boedo Movete va por un concurso de acreedores. Tenemos que ordenar la cuestión económica y financiera de San Lorenzo".