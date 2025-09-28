Los turistas argentinos son los que más eligen recorrer destinos a través de visitas guiadas gratis

Según Civitatis, la plataforma líder en distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español, los turistas argentinos encabezaron el ranking global de reservas de free tours durante los seis primeros meses de 2025.

Con 190.188 reservas y 267.867 personas participando en estas actividades, el país ya superó el total registrado durante todo el 2024.

Este crecimiento no es casual. Desde 2022 a la fecha, la demanda de este tipo de experiencias por parte de los argentinos creció un 141%, consolidando a la Argentina como el segundo mayor mercado global en elegir esta modalidad para visitar un destino.

En primer lugar se encuentra España, país que es la sede fundacional de la compañía.

Los free tours son visitas guiadas a pie por ciudades de todo el mundo que no tienen un precio fijo, sino que funcionan bajo el modelo libre de pago, es decir que al final del recorrido, cada viajero decide cuánto abonar en función de su experiencia.

Este formato, que nació hace más de 20 años en Berlín, ha evolucionado de una alternativa popular entre mochileros a una experiencia elegida por todo tipo de viajeros.

En la actualidad está disponible en más de 1.600 destinos y cuenta con más de 8.500 proveedores a nivel mundial.

Destinos favoritos

Entre los destinos más elegidos por los argentinos para hacer free tours se destacan las grandes ciudades europeas: Roma, París, Madrid, Florencia, Barcelona y Londres.

En Argentina, los free tours con mayor nivel de reservas se dan en las ciudades de Buenos Aires, Bariloche y Mendoza.