Los tres CEOs más influyentes de América Latina son argentinos

Pierpaolo Barbieri (Ualá), Martín Migoya (Globant) y Marcos Galperín (Mercado Libre) ocupan el podio del ranking HORSE Thought Leaders 100 América Latina, que mide la influencia real de las empresas y los CEOs de la región a través de inteligencia artificial y big data.

Dentro del Top 10, Martín Galdeano (Ford) es el cuarto argentino al alcanzar el puesto 6; y el país es además la segunda nacionalidad con más ejecutivos de la región (que incluye en esta edición Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Centroamérica y el Caribe).

Argentina es la segunda nacionalidad con más ejecutivos en el Top 100 de CEOs, con 20 nombres -sólo detrás de Brasil-, aunque apenas ocho de ellos dirigen su compañía desde el país.

Los otros 12 lideran sus empresas desde el exterior: Julio Figueroa (Citi) y Federico Greppi (Marriott) operan desde Estados Unidos; Constanza Losada (BMS), Guy Rodriguez (Nissan) y Marcos Westphalen (Pinterest), desde México; y Eduardo López (Google Cloud) y Pablo Lorenzo (Carrefour), desde Brasil.

Para HORSE, el patrón confirma a la Argentina como uno de los principales exportadores de talento ejecutivo de la región.

A nivel regional, el estudio -que analiza más de 800.000 artículos periodísticos, 350.000 interacciones en redes sociales y la participación de ejecutivos en más de 200 eventos y 100 cámaras y asociaciones de 15 países- confirma que Tecnología es el sector con más CEOs en el Top 100 (23 de 100) y el de mejor desempeño relativo, con resultados 64% superiores a los de Servicios Financieros.

Sin embargo, a nivel corporativo, Mercado Libre revalida su título de empresa más influyente de América Latina por segundo año consecutivo (5.372 pts.), mientras que Servicios Financieros vuelve a liderar el ranking sectorial de empresas.

La edición 2026 registra además el mayor recambio histórico del estudio: más de 50% de rotación, con 54 nuevos CEOs y 24 nuevas empresas.

El estudio también advierte una caída histórica en la participación femenina, que se desploma a 12% -el nivel más bajo registrado, tras rondar el 24% en 2023 y 2024-, con solo 12 mujeres en el ranking y una única representante en el Top 10 (Paula Bellizia, de Amazon).

Los mayores saltos de posiciones los protagonizan Stellantis (+63), SAP (+57), GM (+55) y Volkswagen (+41); y, en el extremo opuesto, Allianz (−59), Danone (−51), Renault (−51) y Pfizer (−50) registran las caídas más pronunciadas del ranking.

A nivel de ejecutivos, los mayores saltos los protagonizan Martín Galdeano (Ford, +33), Agustín Croche (DHL, +32), Luiz Vasconcelos (FedEx, +25) y Álvaro Cárdenas (Diageo, +24); y, en el extremo opuesto, Rafael Chang (Toyota, −60), Guy Rodriguez (Nissan, −45), Tonny Martins (IBM, −37) y Laércio Albuquerque (Cisco, −36) registran las mayores caídas del ranking de CEOs.

El ranking también muestra una fuerte concentración de la influencia: el Top 10 de empresas se queda con 17% del score total, y Servicios Financieros y Tecnología juntos concentran 29% del score sectorial de la región.

A nivel de liderazgo individual, además, el 56% de los CEOs del Top 100 dirige su compañía desde un país distinto al de su nacionalidad -un fenómeno de movilidad ejecutiva que convierte a Brasil en el principal hub de talento de la región y a Panamá en la base preferida de multinacionales como Mastercard y P&G-.

“El gran recambio de jugadores confirma tres tendencias que atraviesan a la región: la irrupción de nuevos actores en posiciones de liderazgo, la falta de constancia de muchos ejecutivos en sus esfuerzos de comunicación, y el predominio de estrategias de corto plazo por sobre procesos de posicionamiento con visión de largo plazo”, destacan Juan Pablo Daniello y Cristian Marchiaro, co-fundadores de HORSE

Thought Leaders 100 es un ranking del mercado basado 100% en big data: A través de Charlie, su plataforma de inteligencia artificial, analiza continuamente millones de datos de fuentes públicas para cuantificar el compromiso real de las empresas y la contribución de sus ejecutivos a la agenda corporativa.

El estudio evalúa seis dimensiones (Media Presence, Digital Engagement, CEO Positioning, Speaking Appearances, Events Sponsorship y C-Level Networking) sobre un universo de 1.500 empresas y ejecutivos en roles de liderazgo, en un período de análisis de julio de 2025 a julio de 2026.