"Los trajes de carnaval llevan todo un año de trabajo"

Alí Melgar, costurera en la Comparsa Ara Yeví del Club Tiro Federal desde hace 8 años, habló con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional sobre la confección de los trajes que elaboran para vestir a los bailarines del carnaval.

"Este año tenemos la temática de La Resistencia en el vestuario y las carrozas, algo relacionado con el Martín Fierro, es muy bello. Somos 6 hacedoras que trabajamos todo un año. Pero detrás hay un montón de gente, que se ocupan de la moldería, las lentejuelas y otras cosas", contó.

Melgar además dijo que los trajes ya utilizados se suelen vender "y los piden desde muchas provincias del país". "