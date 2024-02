Los trabajos de mantenimiento en LRA36 Arcángel San Gabriel

El jefe técnico de la planta transmisora de General Pacheco de Radio Nacional habló sobre la experiencia de trabajar en la Antártida, en la Base Esperanza donde se encuentra LRA36 Arcángel San Gabriel.

DESCARGAR

"Acá venís con la galera, con la varita de mago porque no sabes con que te vas encontrar y no podes pensar en 'pedimos algo o hacemos esto'. Anoche hicimos la descarga de materiales de lo que va a ser el año de la gente que va a invernar el 2024. Ayer se hizo la descarga de alimentos, todavía falta bajar el combustible para todo el año porque después se cierra la ventana de poder operar con barcos que no sea el rompe hielos. Entonces hay que traer todos los insumos en esta fechas", detalló.