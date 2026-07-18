Los Tabaleros visitaron "Soy Nacional" y cantaron en vivo para celebrar 10 años del programa

En su programa 447, la cantante y conductora recibió a dos de los integrantes de esta banda de folklore con la potencia del punk y el rock.

Se trata de José María “Pepino” Martínez, voz y guitarra, y Félix Mateos, bombo legüero y voz, quienes conversaron con Sandra sobre la banda y sus próximas presentaciones.

“El nombre Los Tabaleros es por la taba, un juego tradicional y, a la vez, al margen de la ley”, explicaron, “necesitábamos los dos lados de la taba para que las cosas anden”.

“Somos hijos bastardos de los Chalchaleros, fue la primera música que nos cautivó del folclore y que podíamos hacer”.

“Somos porteños y, pese a que tenemos sangre provinciana, nos criamos acá. Ese amor por el folclore fue edulcorado con las otras cosas que nos gustaban: el rock, el cine, la pintura”, entre otras cosas, además del humor.

Completan los Tabaleros Roberto Luis "Beto" Martínez (voz y guitarra), Daniel Giannico (guitarra y voz), Ignacio Díaz (percusión) y Joaquín Lagos Aguirre (bajo y voz).

En otro tramo del programa, Sandra Mihanovich dialogó con la cantante y compositora argentina Claudia Puyó que se prepara para cantar al “Flaco” Luis Alberto Spinetta el 28 de agosto en el Auditorio Oeste, en Haedo, provincia de Buenos Aires.

“Contenta de poder cantar a Luisito, algunas versiones acústicas de algunas canciones que siempre soñamos, es lindo homenajearlo”, expresó.