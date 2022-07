“Los supermercadistas no sabemos donde estamos parados”

“Todos los precios están dispersos y estamos muy confundidos, no sabemos donde estamos parados, la forma en que renunció Guzmán fue irresponsable, hubiera sido preferible que sea más ordenado, debió priorizar lo social antes que lo personal. Las expectativas no son buenas porque la parte política hace muy difícil enderezar la economía. A Silvina Batakis le deseo que le vaya bien, que encuentre soluciones porque la más perjudicada es la gente y el perjuicio en el comercio y la industria es importante porque perder capital, ingresos y ganancias termina en desocupación y deja a la deriva a muchísimas personas, el supermercadismo siempre fue un empleo con una remuneración satisfactoria, hablo de los de proximidad, pero hoy es muy complicado. En alimenticios tenemos dudas en los pedidos a futuro, como la harina por ejemplo que la bajamos sin precio. El aumento de ventas se produce en los grande negocios pero no en los más chicos, de todas manera hay una pequeña ayuda con la Tarjeta Tuya y otras que ofrecen distintos descuentos”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Supermercados y Afines.

