Los sumariados "son gente con principios que está dispuesta a no cobrar"

El abogado de los docentes autoconvocados que acampan en la plaza 9 de Julio, Sergio Heredia, habló de los sumarios administrativos que abrió el Gobierno de Salta contra 126 trabajadores que realizan paro desde mediados de 2023. Dijo que buscan evitar la cesantías de los amonestados y garantizar el derecho a la protesta a futuro.

Explicó que el Ministerio de Educación considera que hicieron abandono de trabajo, con faltas injustificadas de más de 10 días, pero que "se olvidan de decir que es un desprendimiento del paro que se inició en mayo y que tuvo una convocatoria de más de 28 mil docentes".

Consideró que los sumarios son parte de una persecución política con quienes no aceptan las negociaciones con unl Estado que no mantiene las escuelas ni garantiza condiciones laborales. Aclaró que los docentes sumariados no están cobrando el salario porque les aplican descuentos y que inclusive algunas personas no cuentan con obra social.

Acá nunca se buscó el diálogo, porque acá se dialoga con

