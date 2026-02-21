Los sueños son el eje de un nuevo especial de "Soy Nacional"

En el programa número 426, la cantante y conductora propone pensar en canciones vinculadas a lo que soñamos cuando dormimos pero también lo que soñamos cuando estamos despiertos.
"Pequeños sueños", de la mano de Árbol; Catupecu con "En los Sueños"; "Chacarera de mis sueños", con Juan Abregú; "Sueños de Amor", con Patricia Sosa.
Sandra Mihanovich se pregunta y le pregunta a las y los oyentes ¿con qué sueñan?
"Los sueños es algo que todos tenemos", remarcó.
Etiquetas: Sandra Mihanovich, Sueños