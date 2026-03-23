“Los Sospechosos del Piso 10 es una comedia muy divertida"

Con funciones viernes a domingo en el porteño Teatro Multiescena, se trata de una propuesta que combina humor, intriga y la participación directa del público. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el actor, que forma parte del elenco, sobre su presente laboral.

“Estamos viernes y domingo, es una comedia muy divertida, yo me sumé hace unos meses”, contó.

“Estoy trabajando mucho”, señaló Alejandro Cupitó y recordó sus años de trabajo con Susana Giménez.

La comedia es protagonizada también por Adriana Brodsky, Fabián Gianola, Lorena Paola, Alexis “el Cone” Quiroga, Florencia Elizabeth y Maxi Frutos.

La historia gira en torno a una pareja que, al llegar a su casa, se ve envuelta en el supuesto asesinato de su mejor amigo.

A partir de ese momento, todo se desmadra en una seguidilla de enredos, sospechas y situaciones desopilantes que mezclan suspenso, humor y complicidad con el público.

La obra cuenta con producción general de Alejandro Cupitó y Facundo Venencio; libro y dirección a cargo de Fabián Gianola.

También, dio detalles de otra obra que protagoniza los miércoles “Fiesta en la estancia” junto a Sole Macchi en el Teatro Picadilly.