El secretario general de ATECH, Daniel Murphy se refirió al incremento salarial anunciado por el gobierno de Chubut tras una reunión paritaria celebrada el día martes. "El gobierno ofreció un 5 por ciento en mayo, junio y julio, como es acumulativo da 15,75 es una miseria porque esta por debajo de la inflación. Además ofreció una compensación porque saben que no pueden dejar con un sueldo de 312 mil pesos con un aumento del 5 por ciento, toman una cifra para otorgar un complemento y ofrecen 500 mil por salario inicial, es parecido al Fondo Compensador Nacional que Milei nos quitó. Más del 80 por ciento de los trabajadores quedan fuera de esto porque en la docencia la mayoría de los trabajadores tenemos más de un cargo, tenemos un cargo y horas catedra a veces hasta 40 hs cátedra a esas personas no les toca nada porque no son por cargo sino por trabajo".

En este marco, sintetizó: "el conjunto de los sindicatos docentes no estamos de acuerdo con un 5% de aumento".

Programa: Conexión Nacional // Conduce: Carolina Paredes // Servicio Informativo: Natalia Castro // Móvil: Lydia Cocha // Operación técnica: Osvaldo Tapia