El ministro de Defensa y electo diputado por Mendoza, Luis Petri, señaló que "los sindicalistas son el elenco estable de la política argentina" y dijo que por ese motivo "queda claro que el sistema laboral necesita una modernización para lograr la inclusión de 8 millones de trabajadores que están en el plano informal".

"Los sindicalistas son el elenco estable de la política argentina porque cambian los políticos pero al frente de los sindicatos siguen los mismos dirigentes y con reelecciones eternas", se quejó Petri.

El actual ministro de Defensa sostuvo que "tenemos que dialogar con todos los sectores porque necesitamos una reforma laboral que va a necesitar acuerdos y consensos para mejorar el mercado del trabajo porque hay 8 millones de argentinos que no tienen derechos laborales y sin embargo las discusiones los invisibiliza".

Además, enfatizó que "la reforma laboral que plantea La Libertad Avanza no va a quitar derechos y los 6 millones de trabajadores que están bajo convenio van a seguir con los mismos derechos y garantías".

"Lo que va a ocurrir es que van a ingresar otros trabajadores con otro régimen laboral pero con derechos que antes no tenían", agregó.

En otro orden, Petri confirmó que no será el jefe del bloque de LLA en la Cámara de Diputados y que ese cargo será ocupado por Ariel Bornoroni, mientras que Martín Menem seguirá como presidente de la Cámara baja.

"Van a ingresar 64 diputados nuevos y esto nos permitirá llevar adelante discusiones que antes estaban obturadas", opinó el ministro de Defensa.

Por último, Petri aclaró que "estos cambios son posibles porque el Gobierno consiguió tranquilidad tras las elecciones porque la ciudadanía abrazó el proyecto del presidente Milei".

"Somos conscientes de que falta mucho y de que la economía tiene que empezar a crecer como a principios de este año y salir del freno que fue producto de un Congreso tirapiedras y de un kirchnerismo que intenta voltear al Gobierno", puntualizó.