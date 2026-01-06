Los secretos de la Rosca de Reyes 

El panadero y pastelero contó en 100% Nora algunos detalles de la famosa confitura tan característica de estos días del año.

"Es muy importante un buen tiempo de leudado; el secreto para que la masa no quede seca está en el punto de cocción y otro secreto puede ser humedecerla con almibar al sacarla del horno".

Al referirse a los ingredientes que lleva "la rosca" detalló que "por lo general se usan cerezas, higos, algunos usan fruta brillantada y la clasica azucar cristalizada".