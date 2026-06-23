Los sabores argentinos en los fan fest del Mundial 2026

El Mundial 2026 moviliza a millones de personas en Estados Unidos, México y Canadá, y junto con los hinchas también viajan emprendimientos que buscan acercar un pedazo de su cultura a cada sede del torneo. Entre ellos se encuentra Pinto El Bajón, un servicio de catering argentino que recorre distintas ciudades mundialistas llevando sabores tradicionales a fanáticos de diversas nacionalidades.

Edgardo Núñez, uno de los propietarios del emprendimiento, dialogó con el equipo de Korol en el aire por Radio Nacional desde Dallas, donde actualmente trabaja junto a su esposa y una amiga luego de haber participado en actividades vinculadas al fan fest de Kansas City. Radicados en Chicago desde hace varios años, encontraron en el Mundial una oportunidad para expandir su propuesta gastronómica y acercar la cocina argentina a miles de visitantes.

"En el primer banderazo que se hizo en Kansas vendimos 1.300 choripanes y en el de Dallas también es impresionante la cantidad de choripanes que se vendieron. Somos tres personas trabajando y es impresionante la cola que se hace para esperar su pedido. Vemos a 10 dólares cada choripán", expresó.

El emprendimiento nació con el objetivo de atender eventos privados y encuentros de la comunidad argentina residente en Estados Unidos. Con el tiempo, la propuesta fue creciendo hasta convertirse en una referencia para quienes buscan comidas típicas argentinas en distintas ciudades del país norteamericano.

"Después nos vamos a Miami a seguir vendiendo", anticipó Núñez, tras detallar cómo se organizan en el trabajo.

La llegada del Mundial representó un desafío logístico importante. El equipo debió trasladar equipamiento, insumos y personal entre diferentes sedes para atender la demanda generada por los eventos vinculados a la competencia. Kansas City fue una de las primeras paradas y actualmente la actividad continúa en Dallas, una de las ciudades que concentra una importante cantidad de partidos y visitantes.

La gastronomía argentina despierta un interés creciente entre turistas y aficionados al fútbol. Empanadas, choripanes, sandwiches de carne asada y otros productos típicos forman parte de una propuesta que busca combinar tradición culinaria con el clima festivo que caracteriza a la Copa del Mundo.