¿Los robots pueden convertirse en nuestros futuros compañeros de trabajo?

Hace poco más de un mes, uno de los grandes países orientales sorprendió al mundo con una muestra de parkour y artes marciales, pero con una novedad: fue realizada por robots. Durante la Gala del Festival de la Primavera 2026, un evento que se realiza en vísperas del Año Nuevo Chino, se presentaron en el escenario robots que realizaron rutinas de kung-fu, artes marciales con sables y hasta volteretas hacia atrás con una fluidez casi humana. Y, aunque, durante décadas, los robots humanoides no fueron más que una promesa, parecería que, en 2030, podrían convertirse en compañeros de trabajo.

Por este tema, el ingeniero en informática y docente en ITBA, Rodrigo Ramele, en diálogo con 100% Nora, dijo que "hay que ser cautos. Todavía el escenario de la IA en el campo laboral está en etapa de investigación y desarrollo".

Ramele, además, remarcó que "la robótica sigue teniendo limitaciones para su implementación en el ámbito laboral; de hecho, todas las tareas vinculadas a los oficios, por el momento, es un umbral inacalzable para la robótica".