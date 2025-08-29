Los riesgos del bruxismo y cómo controlarlo

Kevin Ostrosky es odontólogo y especialista en Disfunción Temporomandibular y Dolor Orofacial. Formado en Brasil se especializó en el manejo del dolor y el bruxismo.

"Hay mucha gente que sólo conoce el bruxismo nocturno pero también existe el bruxismo diurno que es el más doloroso".

"Tener los dientes en contacto ya es bruxismo, pero además hay gente que mantiene tensos los músculos de la mandíbula, por nervios, estress, ansiedad, angustia y eso genera a la larga dolores de cabeza, de oído, cervicales".

El especialista aseguró que se trata de una patología que puede ocacionar múltiples complicaciones y que debe ser tratada en conjunto con varios especialistas.