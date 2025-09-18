Los riesgos de plataformas de juegos a las que niños y adolescentes ingresan sin control

El equipo de Viva la pepa conversó con la Licenciada en Psicología Daniela Gasparini, sobre los riesgos que conlleva la plataforma ROBLOX, frecuentada por niños y adolescentes para utilizar diferentes tipos de juegos.

La especialista recomendó a padres y tutores informarse sobre el uso de estas plataformas, las medidas de seguridad que presentan en su uso cotidiano y acompañarlos en el ingreso y eventualmente en el uso de esas plataformas.