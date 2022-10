Los recambios en el Gabinete y el momento político del Gobierno

Pocos días después de empezar el mes de octubre se dieron cambios en el Gabinete nacional, renunciaron dos ministros y una ministra, por distintas aparentes causas, en este marco en La Vuelta a Casa mantuvimos dialogo con Carlos de Angelis, analista político, para conocer su visión.

Al comienzo de la entrevista describió que en principio: “Cada día es más difícil entender o analizar el gobierno de Alberto Fernández este es el marco general de donde comienzo, uno se dedica a esto, mira detalles pero los contextos son complicados. Porque parte de esta cuestión, no lleva a pensar de dónde parte esta renuncia de tres ministros, en parte de la carta de Gómez Alcorta, donde acusa al gobierno de no cumplir con los derechos humanos, es una carta que hubiese escrito con gusto alguien de la oposición".

"El ministro Moroni, era uno de los funcionarios que no funcionaba desde aquella apreciación de Cristina, hay una situación muy compleja en términos salariales" agregó: "ya no estaba para seguir, lo del sindicato de neumáticos fue la gota que rebalsó el vaso y asume Kelly Olmos, que no es alguien que sepa del tema gremial, sindical”, describió el analista en cuanto a un ministerio muy importante y que tiene un rol importante en un momento, en el cual, existen múltiples pedidos de reapertura de paritarias.

Escuchá la nota completa:

