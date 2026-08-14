"Los que incorporen el uso de la Inteligencia Artificial a su profesión correrán con ventaja en el mundo del trabajo"

Es divulgador tecnológico y conferencista sobre Inteligencia Artificial Santiago Siri en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional reflexionó acerca de ciertos conceptos respecto a esta herramienta. Las tensiones que se van generando a medida que la Inteligencia Artificial toma terreno dentro de la sociedad.

"Hemos demostrado fácticamente que la inteligencia, es algo independiente del sustrato, y que no es monopolio de los humanos. Sino que las redes neuronales se pueden expresar y hacerlo digitalemente. Hoy es un commoditie, al cual podemos agregarle dinero y acceder a más neuronas y más capacidad de computo", explicó. Y agregó: "Es un escenario y un cambio tan grande que genera miedos en la sociedad, pero a la vez potencie a cualquier persona que le gusta crear o hacer".

Siri dijo que la primera industria impactada por la IA fue la de "los programadores": "Uno puede seguir haciendo cosas de forma artesanal a la antigua, o se puede incoporar este cambio. Rehice proyectos que me llevaron 6 meses, en un fin de semana. En donde antes uno trabajaba en un proyecto, hoy pueden ser en 5 ó 10 al mismo tiempo".