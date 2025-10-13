"Los que apostaron al dólar tienen pérdidas enormes", aseguró el presidente Javier Milei

A pocas horas antes de reunirse con su par de Estados Unidos, Donald Trump en Washington, hacia donde viajó este lunes a la tarde, el Jefe de Estado enfatizó que tras el acuerdo con el Tesoro norteamericano "nos van a salir dólares por las orejas.

Milei señaló que "a todos los que apostaron en contra de la Argentina les está yendo muy mal y a quienes apostaron al dólar futuro peor, y ni hablar de los que apostaron al dólar, que están sufriendo una sangría y pérdidas enormes".

"Por eso hay muchos que están muy furiosos y tratan de menospreciar los logros que estamos obteniendo en materia de política internacional y económica y en lo que respecta a las inversiones", agregó.

El mandatario defendió el ajuste y la reducción del gasto público llevados adelante durante su gestión y repitió que "el equilibrio de las cuentas del Estado es una condición innegociable".

Por otra parte, sostuvo que Argentina, tras el contundente apoyo de Estados Unidos, tendrá un importante crecimiento en materia de inversiones, de productividad, de exportaciones y de salarios "si se logran concretar las reformas estructurales que impulsa el Gobierno".

Milei estimó que tras los comicios nacionales el Congreso tendrá una composición más favorable para LLA y que de esa forma "se podrá avanzar en las reformas estructurales".

"Los ingresos de los argentinos van a aumentar y la Argentina va a empezar a crecer a tasas del 7 u 8% durante muchos años", puntualizó el presidente.

El apoyo del Tesoro norteamericano, según el mandatario, ya permite recibir señales positivas, como la inversión de us$ 25 mil millones de Open IA o la de YPF y la estatal italiana ENI de us$ 30 mil millones para producir gas licuado.

El presidente destacó que las oportunidades que brindan sectores como la minería, el litio, el oro, las tierras raras, el uranio, la energía nuclear, el petróleo, el gas y el agro "impulsarán una avalancha de dólares".

"Estamos frente a un futuro maravilloso, pero hay que tomar la decisión de seguir adelante. Por eso pedimos no aflojar, estamos a mitad de camino; estamos en el punto bisagra. Hay que seguir hacia adelante y nos espera un futuro maravilloso", enfatizó por último Milei en una entrevista con El Observador radio.