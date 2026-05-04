Así lo afirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en diálogo con Nico Yacoy y equipo en Primer Round de Radio Nacional, al ser consultada sobre la extradición del ciudadano peruano, alias “Pequeño J”.

“Lo importante es que se logró la extradición, la llegada de este personaje es muy importante”, enfatizó Monteoliva, quien destacó que “ha habido una comunicación fuerte entre los países, independientemente del color político de los gobiernos”.

Según la ministra, “urge que estos procesos sean cada vez más ágiles”; en ese sentido, resaltó que “en toda la región tenemos un compromiso grande de la contención de los procesos migratorios, los controles de frontera”.

Asimismo, recordó que en los últimos tiempos se verificó un replanteo de la política migratoria del Gobierno, en el que “los procesos migratorios son un eje de la seguridad nacional”.

“Aparecen nuevos desafíos, como la próxima inauguración del corredor bioceánico”, que obligan a “articular con los distintos países y entre las autoridades de los distintos ministerios con los países”.

Al respecto, reveló que “estamos planteando un comando tripartito con Bolivia y Chile, como el que tenemos con Brasil y Paraguay”.