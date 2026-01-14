Los precios de los celulares bajarán un 30% tras la eliminación de impuestos

La medida dispuesta por el Gobierno por la cual los teléfonos celulares importados dejarán de pagar impuestos aduaneros impactará con una baja del 30% en los precios de estos aparatos, según estimaciones del sector.

La eliminación total de la alícuota se apoyó en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, cuando el Poder Ejecutivo redujo el arancel de estos dispositivos del 16% al 8%.

Ahora, en la nueva etapa de reducción de impuestos, ese gravamen pasará directamente a 0%.

La iniciativa tiene como objetivo central incrementar la competencia y generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores.

La decisión del Gobierno de bajar impuestos también alcanza a los equipos de aire acondicionado y a los televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron de tributar el 9% a un 0%.

Además, redujo los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas, que bajaron del 19% al 9,5%, con el objetivo de equiparar condiciones entre productos nacionales y del exterior y dinamizar el mercado tecnológico.

En los fundamentos oficiales de la eliminación de impuestos, el Poder Ejecutivo señaló que la medida “mejorará las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

El Gobierno insistió en que el objetivo central es estimular la competencia y lograr una baja promedio del 30% en los precios finales.