Los policías de Chubut se movilizan y advierten medidas

El Consejo de Bienestar Policial es la representación que tiene la fuerza para la negociación salarial, frente a la ausencia del gobierno de la convocatoria a reunión se realizaron asambleas simultáneas en toda la provincia y se concretó una movilización céntrica que ante la imposibilidad de ser protagonizada por los efectivos fue llevada a cabo por sus familiares.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, Julio Moreira referente del sector explicó: "nosotros no tenemos ninguna expectativa de la reunión con el gobierno, no estamos conformes con lo que arreglo el Jefe de Policía ellos tienen que saber que hay un Consejo de Bienestar Policial que al personal no le conviene, queremos proponerle otra propuesta al gobierno".

Y detalló parte de la propuesta del gobierno que fue rechazada. "Acá lo único que le puedo decir que hay una cláusla gatilllo que nos deben hace tres años, la quieren pagar hasta cabo primero al 100 por ciento, la de Sargento la empezarían a pagar en enero en seis cuotas, no podemos aceptar el pago de una deuda en cuotas. Quieren llevar a la gente a un salario promedio de 70 mil pesos recién en el mes de junio".

El móvil de la radio estuvo en la movilización que culminó en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia donde se presentó un petitorio pidiendo intermediación en el conflicto.

Programa: En Linea x 630

Conducen: Jaime Gonzalez y Daniel Lay

Móvil: Lydia Cocha