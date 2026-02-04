Los patentamientos crecieron frente a diciembre y el sector mira 2026 con optimismo

En enero se registraron 66.080 patentamientos de vehículos en todo el país, en un comienzo de año marcado por una fuerte recuperación frente a diciembre. Desde el sector proyectan un crecimiento sostenido y estiman cerrar el año con 640.000 unidades patentadas.

Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), dialogó con el equipo de Creer o reventar y analizó la evolución del mercado, al destacar que el repunte mensual refleja una recomposición de la demanda y un cambio en la oferta disponible. Además, resaltó la financiación y el mejoramiento de tasas.

Según los datos de ACARA, los patentamientos mostraron una caída del 4,9% interanual, pero un salto del 174% respecto de diciembre, un mes históricamente bajo por factores estacionales. El sector proyecta además un crecimiento cercano al 5% en 2026, impulsado por una mayor apertura comercial y una oferta más diversificada.

En ese marco, los vehículos de origen chino comienzan a ganar protagonismo en el mercado argentino, con una fuerte presencia en segmentos vinculados a nuevas tecnologías. La incorporación de estos modelos convive con un proceso de adaptación de la industria local, que enfrenta el desafío de modernizarse en un contexto de mayor competencia.