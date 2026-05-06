Los pagos con QR alcanzan niveles récord y reconfiguran el sistema financiero

El sistema de pagos en Argentina atraviesa una transformación acelerada, marcada por el crecimiento sostenido de los pagos digitales y el retroceso en el uso de tarjetas tradicionales.

El especialista en inteligencia comercial Diego Kupferberg dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó los datos del último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central, que muestran un avance significativo de los pagos con QR interoperable.

"El QR es el rey de los medios de pago, porque las transferencias son el medio de pago elegido por los comercios por cuestiones de costos y por la comodidad, en el teléfono uno tiene todas las prestaciones que necesita para hacer movimientos de dinero", expresó.

Según el relevamiento, este tipo de operaciones ya se aproxima a las 100 millones mensuales, consolidándose como uno de los medios de pago más utilizados en el país.

"El QR es más seguro, tiene menos riesgos y está más accesible porque ya desde hace muchos años es una extensión de la mano, y todo eso hace que el hábito vaya cambiando permanentemente", señaló Kupferberg.

En paralelo, las tarjetas de débito y crédito registran una caída relativa en su participación dentro del sistema, en un contexto de cambio en los hábitos de consumo.

Kupferberg explicó que este fenómeno está vinculado a la expansión de billeteras virtuales, la facilidad de uso de los códigos QR y la mayor inclusión financiera en sectores que antes operaban mayormente en efectivo.

El crecimiento de los pagos digitales también responde a la interoperabilidad del sistema, que permite realizar transacciones entre distintas plataformas sin necesidad de pertenecer a una misma entidad.

Además, el avance tecnológico y la competencia entre empresas fintech y bancos impulsan nuevas herramientas y servicios orientados a simplificar las operaciones.

Esta tendencia continuará profundizándose en los próximos años, con un ecosistema de pagos cada vez más digital, ágil y diversificado.