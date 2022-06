"Los números de la economía soportaron a Macri, la pandemia y una guerra"

Alberto Fernández señaló que los números de la economía "soportaron a (Mauricio) Macri, la pandemia y una guerra" y afirmó que "el desafío es seguir creciendo a pesar de todo".

"No comparen nuestros números con los de Macri, y si los comparan recuerden que no tenían ni pandemia ni guerra. No comparen nuestros números con nadie, porque la pandemia la vivimos solo nosotros, y somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó 15 millones de vidas en todo el mundo", dijo Fernández al visitar la ciudad de Santa Fe y dar inicio a las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.