Los nuevos desafíos que afronta el armado legislativo

José Di Mauro, director de El Parlamentario conversó con Nicolás Yacoy tras la jura de 127 diputados en el congreso sobre el nuevo panorama en la Cámara Baja

“El bloque de La Libertad Avanza reúne 95 miembros en la Cámara de Diputados, lo que representa un 156% más de lo que tenía cuando arrancó el gobierno”.

“El oficialismo tiene que tener muy en cuenta lo que le pasó a “Cambiemos” tras la elección de medio término del Gobierno de Macri y lo que le ha pasado a varios espacios políticos en los últimos meses”.

Además Di Mauro analizó la conformación del peronismo, el kirchnerismo, los espacios provinciales, las alianzas, uniones, los pactos y acuerdos que se vienen .