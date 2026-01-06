Los nuevos desafíos de la longevidad

En 2026, la longevidad ya no se define simplemente como vivir más años, sino como la capacidad de mantener la funcionalidad física y cognitiva durante el mayor tiempo posible.

El doctor en medicina, Diego Bernardini, en diálogo con 100% Nora, explicó que "hoy hay que redefinir el concepto de envejecimiento porque ya no se define por la edad cronológica, sino por los proyectos, la autonomía y el bienestar".

Para Bernardini, la longevidad actual es la etapa más extensa de la vida, que suele iniciar después de los 40 o 50 años, cuando una persona deja de percibirse como "joven" pero mantiene plena vigencia.

El gerontólogo, además, agregó que "la mayoría de las personas llegarán a edades avanzadas y deben prepararse activamente para evitar un deterioro prematuro".