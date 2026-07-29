Los ñoquis del 29: la historia detrás de una tradición bien argentina

Cada 29 del mes, miles de familias argentinas repiten un ritual que combina gastronomía, historia y superstición: comer un plato de ñoquis y colocar dinero debajo del plato. La costumbre, profundamente arraigada en la cultura popular, llegó al país de la mano de la inmigración italiana y con el tiempo se transformó en una de las tradiciones más reconocidas de la mesa argentina.

Charlie López, escritor y especialista en lenguaje, etimología e historia cultural, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó el origen de una práctica que trasciende lo gastronómico. En ese sentido, subrayó que "hay más de una teoría y algunas están basadas en leyendas".

Una de las explicaciones más difundidas remite a una antigua leyenda italiana vinculada con San Pantaleón. Según la tradición oral, el santo recorrió la región del Véneto y un 29 de julio fue invitado a compartir una humilde comida con una familia de campesinos. Como agradecimiento por la hospitalidad recibida, les auguró prosperidad para los meses siguientes. La profecía se habría cumplido y, desde entonces, el plato quedó asociado a la abundancia y la buena fortuna.

Otra interpretación relaciona la costumbre con la realidad económica de los inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX. Los últimos días del mes solían ser los más difíciles para muchas familias trabajadoras, por lo que los ñoquis, elaborados con ingredientes económicos como papa, harina y huevo, constituían una alternativa accesible. Con el tiempo, el plato terminó identificándose con el día 29, cuando el dinero comenzaba a escasear antes del próximo cobro.

El tradicional billete debajo del plato también tiene diversas explicaciones. Algunas versiones sostienen que recuerda las monedas que San Pantaleón habría dejado a la familia campesina. Otras señalan que los inmigrantes más establecidos ayudaban discretamente a familiares o compatriotas recién llegados colocando dinero bajo el plato durante las comidas compartidas. Lo que comenzó como un gesto solidario terminó transformándose en un símbolo de prosperidad y buenos deseos para el mes siguiente.

La costumbre se expandió por gran parte del Cono Sur y hoy también forma parte de las tradiciones de Uruguay, Paraguay y algunas regiones de Brasil. En todos los casos conserva el mismo espíritu: compartir una comida sencilla mientras se expresa el deseo de abundancia y bienestar.

Incluso el lenguaje popular argentino incorporó el término "ñoqui" con otro significado. De manera coloquial, se utiliza para describir a personas que cobran un sueldo sin trabajar y que, según la broma popular, sólo aparecen el día 29 para cobrar. La expresión refleja hasta qué punto esta tradición gastronómica logró instalarse en la cultura nacional.

Más allá de las distintas versiones sobre su origen, los ñoquis del 29 siguen ocupando un lugar privilegiado en la identidad argentina.