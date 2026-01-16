Gabriel Ben Tasgal: "Los muertos en Irán podrían llegar a ser más de 20 mil"

Gabriel Ben Tasgal, periodista y analista internacional analizó junto a Nicolás Yacoy la situación de Irán a la cual comparó con una mujer embarazada.

“Comenzaron las contracciones y son cada vez más fuertes, hasta que llegue el momento del parto”.

Las manifestaciones son cada vez más violentas y más numerosas pero ahora hay algunas condiciones que lo hacen más riesgoso; la delicada situación económica la pérdida de defensas y lo ocurrido en Venezuela.

Para el analista, los manifestantes han visto lo que Estados Unidos hizo con Nicolás Maduro y se entusiasman con que haga algo similar en Irán.

Más adelante en la charla Tasgal analizó “parte de la historia reciente de Irán y evaluó que toda la dirigencia Iraní tiene un promedio de 80 años y los pibes que están en las calles son pibes formados en universidades que no tienen oportunidades”.

Sobre el final y consultado por el ataque que hace algunos meses hizo Estados Unidos para desmantelar el programa nuclear iraní, el analista fue contundente.