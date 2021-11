Oscar “Cholo Gómez Castañón, conversó en Pan casero con Juan Ignacio Revestido, autor de Los mensajes al poblador. Entre Nacional Esquel y la comunicación rural, el libro que recopila por primera vez los 60 años de historia de la radio patagónica a través de las voces de sus trabajadores y de sus oyentes rurales.

“Cuando me enteré de la existencia de este tipo de mensajes quedé sorprendido y fascinado con tantos envíos y me pareció interesante poder hacer algo con ello. Y con el tiempo me di cuenta que el libro iba a tener más aportes.

Dijo que como comunicador social y docente el libro "fue todo un desafío" que lo llevó a acercarse a pobladores rurales de la región. "Me contaron que no sólo los mensajes son esenciales sino también la radio AM, que se vuelve un miembro más de la familia y está presente en la casa"

