Especial 2025

12/12/2025

Los mejores momentos de "Cultura Nacional"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta emisión especial de Cultura Nacional compartimos algunos de los momentos más trascendentes de este año, con invitados especiales, música en vivo y una selección de las grandes entrevistas que hemos tenido.

Además, como siempre, presentaremos la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.



