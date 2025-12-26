Los mejores momentos de "Cultura Nacional"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta emisión especial de Cultura Nacional, la última del año, compartimos algunos de los momentos más trascendentes del 2025, con invitados especiales, música en vivo y grandes entrevistas.

Además, como siempre, presentaremos la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.