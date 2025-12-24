Los mejores consejos para cuidarse con la comida durante estas fiestas

La médica de Planta División Nutrición Hospital de Clínicas José de San Martín Vanesa Anger, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar dio recomendaciones para no extralimitarse en las comidas de nochebuena y navidad.

"Hay que entender que hay una serie de eventos, empezamos a la noche, seguimos al mediodía y los siguientes días. Las fiestas suelen ser momentos de mucha emoción, por eso el uso de la comida sirve de apoyo. Es importante postergar también alguna comida para el otro día", aconsejó.

Anger explicó que es fundamental "planificar y comer la porción justa". "Siempre es bueno acompañar la mitad del plato con vegetales. Desde que empezamos a comer y que la señal del cerebro dice ya es suficiente lo que comí. Si sirvo en el plato, puedo pautar lo que voy a comer, ni una porción de un tenedor libre ni de un restaurant gourmet donde te sirven tres lechugas", agregó.